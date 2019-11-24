لماذا يستعين نادي الهلال بشركة أمنية خاصة في اليابان،تعرف على الأسباب

أستعانت بعثة فريق الهلال السعودي فى اليابان، بشركة أمنية لمرافقة البعثة خلال تنقلها من الفندق إلى ملاعب التدريب، استعدادًا لمواجهة أوروا ريد دايموندز الياباني يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية.

وذكرت الصحيفة أن وجود الجماهير اليابانية بكثرة وحضورها إلى مقر إ قامة بعثة الفريق، دفع الإدارة إلى الاستعانة بشركة أمنية محلية في طوكيو لمرافقة البعثة، وكذلك تنظيم دخول وخروج اللاعبين.

وأضافت أن الجهاز الإداري اتخذ القرار خوفًا من تأخر اللاعبين عن موعد مغادرة الحافلة التي تنقلهم إلى ملعب التدريب.

وحرصت الجماهير اليابانية على الوجود في مقر إقامة بعثة الهلال لمشاهدة نجوم الفريق، والحصول منهم على توقيعات، حيث أستهدفت الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والبيروفي أندريه كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

وفاز الهلال في ذهاب المباراة النهائية 1 / صفر، على أوروا ريدز في المباراة التي أقيمت بالرياض، في 9-11-2019 الجاري.