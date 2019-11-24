نجم النصر السابق يتمنى تتويج الهلال باللقب الآسيوي

أكد أسطورة كرة القدم السعودي ماجد عبد الله مهاجم نادي النصر والمنتخب السعودي سابقاً أمنيته بفوز نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2019 . ويلتقي الهلال فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني يوم الأحد المقبل إياباً على ملعب سايتاما باليابان بعدما إنتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال بهدف. وأعرب ماجد عبد الله على مواقع التواصل الإجتماعي عن أمله في فوز الهلال السعودي باللقب الأسيوي.

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