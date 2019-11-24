رياضة | موعد مباراة النصر والوحدة اليوم الأحد 24-11-2019 في الدوري السعودي لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والوحدة اليوم الأحد 24-11-2019 في الدوري السعودي لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرف على موعد مواجهة النصر والوحدة اليوم
تنطلق مواجهة النصر والوحدة مساء اليوم الأحد الموافق 24-11-2019 في تمام الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكه المكرمة.
ملعب مواجهة النصر والوحدة اليوم
يحضتن ملعب مباراة نادي النصر والوحدة السعودي قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري، على ملعب الملك عبد العزيز.
القناة الناقلة لقمة النصر والوحدة في السعودية
بثتم بث مواجهة النصر والوحدة عبر قناة KSA Sports 1 HD، المالك لحقوق بث الدوري السعودي لكرة القدم، كما يعلق على مباراة النصر والوحدة، المعلق فارس عوض.
موقف فريق النصر والوحدة قبل مواجهة اليوم بالدوري السعودي
ويتواجد فريق الوحدة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 15 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 20 نقطة.