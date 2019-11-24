رياضة | موعد مباراة النصر والوحدة اليوم الأحد 24-11-2019 في الدوري السعودي لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والوحدة اليوم الأحد 24-11-2019 في الدوري السعودي لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقام قمة جديدة من الدوري السعودي الممتاز تجمع بين كل من

تعرف على موعد مواجهة النصر والوحدة اليوم تنطلق مواجهة النصر والوحدة مساء اليوم الأحد الموافق 24-11-2019 في تمام الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكه المكرمة.

ينتظر عشاق الكرة العربية والسعودية، إنطلاق، نادي النصر ضيفًا على الوحدة مساء اليوم الأحد 24-11- 2019.

ملعب مواجهة النصر والوحدة اليوم

يحضتن ملعب مباراة نادي النصر والوحدة السعودي قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري، على ملعب الملك عبد العزيز.

Advertisements