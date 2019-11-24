رياضة | برشلونة يحدد مصير مدافعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد مصير مدافعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني حدد بالفعل مصير مدافعه الفرنسي الشاب جان كلير توديبو من البقاء في صفوف النادي الكتالوني.

الضوء الأخضر للرحيل

وأفادت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني أن توديبو سيرحل عن صفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" أعطى الضوء الأخضر لرحيل توديبو خلال يناير المقبل.

وما عزز تلك الشائعات هو خروج لاعب تولوز السابق من قائمة برشلونة التي واجهت نادي ليجانيس ظهر اليوم السبت بملعب بوتاركي، والتي حسمها البلوجرانا بهدفين مقابل هدف.

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إهتمام ألماني

ويعد نادي باير ليفركوزن الألماني في طليعة المهتمين بضم توديبو، حيث أشارت بعض التقارير لرغبة النادي في شراء عقد اللاعب مقابل 10 مليون يورو.

ويسعى نادي برشلونة لوضع بند في عقد توديبو بأحقية شراء اللاعب في المستقبل، تحسباً لتألقه.

ويواجه ليفركوزن منافسة من نادي واتفورد الإنجليزي الذي يسعى لتدعيم دفاعاته أيضاً.

وإنضم توديبو لبرشلونة في يناير الماضي من عام 2019 من تولوز الفرنسي، بعد منافسة قوية من نادي يوفنتوس الإيطالي.