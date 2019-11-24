رياضة | ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية مواجهات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية مواجهات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الأول من الجولة 12 من الدوري الألماني العديد من المفاجآت والنتائج المتقلبة التي تنذر عن منافسة حامية في قادم الجولات.

سقوط المتصدر

سقط المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ بصورة مفاجئة أمام الصاعد حديثاً يونيون برلين بهدفين نظيفين على ملعب أندير ألتين فروستيري بالعاصمة برلين.

سجل هدفي اللقاء سباستيان أوجاه في الدقيقة 15 وسباستيان أندرسون في الدقيقة 91.

بايرن ميونخ يواصل الضرب بقوة

وإستغل بايرن ميونخ تعثر مونشنجلاباخ، ليجهز على مضيفه فورتونا دوسلدورف برباعية دون رد بملعب "ميركور سبيلارينا" سجلها بنيامين بافارد في الدقيقة 11 وكورنتين توليسو في الدقيقة 27 وسيرجي جنابري في الدقيقة 34 وفيليبي كوتينيو في الدقيقة 70.

لايبزج بواصل المطاردة

من جانبه واصل لايبزج مطارده بايرن ميونخ ومونشنجلاباخ، وأمطر شباك كولن برباعية مقابل هدف بملعب ريد بول أرينا.

سجل أهداف لايبزج تيمو فيرنر في الدقيقة 22 وإيميل فروسبرج هدفين في الدقيقتين 32 و 79 وكونراد لايمر في الدقيقة 37، بينما سجل هدف كولن رافائيل تشيتشوس في الدقيقة 39.

بوروسيا دورتموند يترنح من جديد

وحقق نادي بوروسيا دورتموند تعادلاً مخيباً على أرضه سجينال إيدونا بارك بنتيجة 3-3 أمام ضيفه بادربون الذي فاجئ أصحاب الأرض بثلاثية في الشوط الأول عن طريق سترلي مامبا هدفين في الدقيقتين 5 و 37 وجريت هولتمان في الدقيقة 43.

ورد أسود الفيستفاليا بثلاثية عن طريق جادون سانشو في الدقيقة 47 وأكسيل فيستيل في الدقيقة 84 وماركو رويس في الدقيقة 92.

في باقي المباريات تغلب شالكة على ضيفه فيردير بريمن بهدفين مقابل هدف، وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه فرايبورج بهدف لكل فريق، بينما سقط إنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة أمام ضيفه فولفسبورج.

ترتيب الدوري الألماني

وبهذه النتائج، يصبح ترتيب الدوري الألماني كما يلي:

1- بوروسيا مونشنجلادباخ 25 نقطة

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2- بايرن ميونخ 24 نقطة

3- لايبزج 24 نقطة

4- فرايبورج 22 نقطة

5- شالكة 22 نقطة

6- بوروسيا دورتموند 20 نقطة

7- فولفسبورج 20 نقطة

8- هوفنهايم 20 نقطة.

9- باير ليفركوزن 19 نقطة.

10- إنتراخت فرانكفورت 17 نقطة.

11- يونيون برلين 16 نقطة

12- هيرتا برلين 11 نقطة.

13- فيردر بريمن 11 نقطة

14- فورتونا دوسلدورف 11 نقطة.

15- أوجسبورج 10 نقاط

16- ماينز 9 نقاط

17- كولن 7 نقاط

18- بادربورن 5 نقاط.