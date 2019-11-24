رياضة | نجم الأهلي يكشف سبب نجاح خطة شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يكشف سبب نجاح خطة شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي، عن سبب تألق منتخب مصر الأولمبي وتتويجة ببطولة الشباب للأمم الأفريقية تحت 23 عام، ووصوله لطوكيو 2020 باليابان.

وصرح كريم نيدفيد عبر فضائية صدى البلد، أن وجود أكرم توفيق لاعب الجونة والمنتخب الأولمبي، هو السبب الرئيسي لنجاح طريقة لعب الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب خلال البطولة الأخيرة.

وأكد نيدفيد، أن نجم الجونة المعار من الأهلي، سبب أساسي في هيمنة طريقة شوقي غريب على المباريات، لأنه يتحكم في كل شيء وهو من اللاعبين الرجال ولا يخشى اللعب في أي ظروف.

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وأنهي نجم النادي الأهلي حديثهعن عمار حمدي قائلاً: " عمار حمدي عندما أثبت من خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب، يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع تحسن مستوى خط الوسط في المنتخب الأولمبي بصورة كبيرة".