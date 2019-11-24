شكرا لقرائتكم تفاصيل خطة مدرب الإسماعيلى قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش خطة مواجهة الجزيرة الاماراتى لضمان التأهل لدور المجموعات وذلك بعد مران الفريق الرئيسى الليلة ، قبل المباراة المقرر انطلاقها عصر الثلاثاء المقبل بإياب دور الستة عشر بالبطولة العربية على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد على ستاد الاسماعيلية سجلهما النامبيى شيلونجو، ويكفى الاسماعيلى التعادل أو الخسارة بفارق هدف للعبور لدور المجموعات بالبطولة.

ويعكف الجهاز الفني للأسماعيلى منذ وصوله للإمارات على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق الجزيرة، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس ، وطالب المدرب الصربى لاعبيه بضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب مع الجزيرة الإماراتى قبل خوض لقاء العودة.

وقال ميودراج للاعبيه، إن الفوز بثنائية على استاد الإسماعيلية لا يكفى لضمان التأهل للدور التالى، لاسيما أمام فريق كبير وخطير على ملعبه مثل الجزيرة الإماراتى الذى سيقاتل لتقديم ريمونتادا فى لقاء العودة.

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ووصلت بعثة فريق الإسماعيلى برئاسة المستشار محمد الكلية عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق للإمارات ظهر أمس السبت ، وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الصربي “ميودراج يسيتش” ضم 19 لاعبا استعدادا للمباراة ، كالتالى حراسة المرمى محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف ، خط الدفاع أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم ، خط الوسط عماد حمدى ،محمد بيومى ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى ،خط الهجوم شيلونجو ، حازم مرسى .

ويغيب عن الاسماعيلى فى مباراة الجزيرة الاماراتى الثنائى إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق ومحمد الشامى مهاجم الفريق ،وفضل جهاز الإسماعيلى منح إبراهيم أبو اليزيد فرصة أكبر للتعافى من الإصابة لعدم الاستعجال للدفع به فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، فيما يغيب محمد الشامى عن الرحلة بسبب حصوله على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب.