شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يطير إلى تونس قبل مباراة الأهلى والنجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالنادي إلى تونس اليوم ،الأحد، للترتيب لمباراة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في دوري أبطال أفريقيا وسيقوم عبد الحفيظ وعدلي بالاطمئنان على تنفيذ الترتيبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس واتحاد الكرة التونسي.

ويأتي سفر عبد الحفيظ وعدلي إلى تونس قبل سفر الاهلي وهو الإجراء المتبع في مواجهات الفريق الأول لكرة القدم التي تقام خارج مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غداً في الدوري العام، وبعدها مباشرة تتوجه بعثة الفريق إلى تونس من الجونة بطائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.