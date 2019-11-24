شكرا لقرائتكم الأهلى يسافر إلى الجونة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم ،الأحد، إلى الجونة لمواجهة فريقها في الدوري الممتاز في الخامسة من مساء غداً ، الأثنين، بالدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية التى حققها في بطولة الدوري قبل توقف المسابقة منذ 31 يوماً تقريباً.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق في التتش اليوم ثم يتجه الفريق بعدها لمطار القاهرة من أجل السفر للجونة على أن يطير إلى تونس صباح الثلاثاء من الجونة لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ادوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المقبل.