يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم الأحد في الساعة السادسة والنصف مساءٍ، على ملعب برامال لين، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز.
ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم بقيادة مديره الفني النرويجي سولشاير من سلسلة نتائج مخيبة لآمال جماهيره العريضة، حيث لم يفز الفريق سوى في 4 مباريات وتعادل وخسر في مثلهم، ليتراجع مانشستر يونايتد بترتيب الدوريالإنجليزي إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة.
ويطمح رفاق الفرنسي بول بوجبا في تحسين مركز الفريق خاصة بعد أن فاز الشياطين الحمر في الجولة الماضية على برايتون بثلاثية مقابل هدف.
في المقابل يدخل شيفيلد يونايتد المباراة محتلًا المركز الثامن بالترتيب برصيد 17 نقطة ويحاول في اقتناص نقاط المباراة الثلاثلمواصلة نتائجه الجيدة حيث حقق الفريق أربع انتصارات وتعادل في خمس وخسر ثلاث مباريات.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد
ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره شيفيلد بشكل حصري ومباشر وسيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقًا على أحداق المباراة. جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق ثمان نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، فيما يأتي مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يلتقي بـ شيفيلد في ختام الجولة الـ 13 بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.