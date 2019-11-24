يصطدم فريق الهلال السعودي بنظيره أوروا الياباني، في الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، على ملعب سايتاما، في إطار إياب نهائي دوري أبطال أسيا للنسخة الحالية.
وكان الهلال السعودي أنهى مباراة الذهاب متفوقًا بهدف على نظيره الياباني سجل أندري كاريو، في المباراة التي أقيمت بينها في التاسع من الشهر الحالي على ملعب ستاد جامعة الملك سعود.
ويطمح الزعيم السعودي في الخروج بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل من أجل التتويج بدوريأبطال أسيا ومن ثَم التأهل لكأس العالم للأندية التي تستضيف نسختها الحالية قطر.
الهلال السعودي لم يحقق لقب دوري أبطال أسيا سوى مرتين فقط كانت بنسختي 1991، 2000، بينما حصل على لقب الوصيف في اربعة نسخ هي 1986، 1987، 2014، 2017، ويأمل الزعيم السعودي في إضافة لقبه الثالث من بوابة أوراوا الياباني الذي حصد اللقب هو
القنوات الناقلة ومعلق المباراة
تنقل قناة بي إن سبورتس 1 مباراة أوراوا الياباني مع ضيفه الهلال السعودي وسيعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي، كما ستنقل قناة الكأس القطرية 1 المباراة بتعليق العماني خالد البلوشي.
ومن المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى المباراة بالتشكيل الاتى :
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: جانج هيون سو – ياسر الشهراني – محمد البريك – علي البليهي
خط الوسط: سلمان الفرج – سيباستيان جيوفينكو – عبدالله عطيف
خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتمبي جوميز.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني بنهائي دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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