أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي

حقق مانشستر سيتي الفوز اليوم على تشيلسي بعد أن كان متأخراً أمامه بهدف دون رد، ليفوز عليه بنتيجة 2-1 فى قمة مباريات اليوم بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، والتي أقيمت على ملعب طيران الاتحاد بمدينة مانشستر، مساء اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش.

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تقدم البلوز فى الشوط الأول عند طريق الفرنسي نجولو كانتي فى الدقيقة 21، بعد ان استغل تمريرة كوفاشيتش ليضعها بمهارة من أعلي الحارس إيدرسون الذي خرج من مرماه لغلق الزاوية دون جدوى.

لم ينتظر السيتي طويلاً حتى أدرك هدف التعديل فى الدقيقة 29 من تسديدة أرضية قوية من البلجيكي كيفين دي بروينه.

وفي الدقيقة 37، استطاع نجم الكرة الجزائرية “رياض محرز” تسجيل هدف الفوز للسيتي بعد أن سدد كرة قوية فى الزاوية اليسرى لحارس البلوز كيبا.

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وبهذا الفوز يتقدم مانشستر سيتي فى جدول ترتيب البريميرليج إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي ثاني الترتيب، ويتراجع فريق بلوز غرب لندن إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد أن كان يطمح في المنافسة على اللقب أمام ليفربول.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 21 “نجولو كانتي”

هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 29 “دي بروينه”

هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 37 “رياض محرز”

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي