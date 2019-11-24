أهداف مباراة الوداد والرجاء 4-4 في إياب ثمن نهائي البطولة العربية

قطع الرجاء بطاقة العبور إلى دور الـ 8 ببطولة كأس الأندية العربية للأندية بعد تجاوز عدوه اللدود “الوداد” بطريقة دراماتيكية بموجب الأهداف الاعتبارية في قمة مباريات اليوم السبت 23-11-2019، في إياب دور ال16.

الرجاء تعادل بصعوبة في المباراة الأولى 1/1، وفي المباراة الثانية على ملعب الوداد مساء اليوم السبت تأخر في النتيجة خلال الشوط الثاني بـ 4 أهداف لهدف، إلا أنه استطاع تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، ليتعادل 5/5 في مجموع المباراتين.

وجاء تأهل الرجاء بموجب الأهداف الاعتبارية في ريمونتادا تاريخية لن ينساها العالم العربي وستبقى خالدة في تاريخ البطولة العربية المسماه هذا الموسم باسم “كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال”.

ويدين الرجاء بالفضل للاعب الوسط الموهوب “محسن متولي” الذي سجل الهدف الأول والثالث للرجاء من ركلتي جزاء قبل أن يصنع الهدف الرابع بوضع تمريرة عرضية مذهلة على رأس مالانجو من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 92.

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كما ساهم محسن متولي في تسجيل حميد أحداد للهدف الثاني عندما مهد الكرة نحو أنس جبرون على الرواق الأيمن ليمررها نحو القادم من الزمالك على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الماضي ليودعها في شباك الحارس التكناوتي.

أهداف مباراة الوداد والرجاء 4/4

من قناة أبو ظبي – الناقل الحصري –