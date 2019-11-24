أهداف مباراة فلامينجو وريفر بليت في نهائي كوبا ليبرتادوريس

قلب فلامينجو البرازيلي بقيادة مدربه البرتغالي “جيسيوس” تأخره بهدف دون رد أمام ريفربليت الأرجنتيني إلى فوز تاريخي بنتيجة 1/2 في نهائي كوبا ليبرتادوريس، في قمة مباريات اليوم بقارة أميركا الجنوبية، قبل انتصاف ليل اليوم السبت 23-11-2019.

تقدم ريفر بليت بهدف مُباغت في الدقيقة 14 حمل توقيع “بوري” بعد هروبه من رقابة مدافعي فلامينجو داخل منطقة الجزاء ليصوبة تمريرة جاءته من فرنانديز بلمسة واحدة ذهبت في الزاوية اليسرى للحارس.

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وظل ريفر بليت محافظًا على تقدمه في النتيجة بهذا الهدف، وحاول المدير الفني للفريق “مارسيلو جاياردو” تأمين الهدف بإجراء ثلاث تغييرات متتالية في الدقائق 69 و75 و77، إلا أن إدارته للمباراة أثرت بالسلب على الفريق وأدت إلى فتح المساحات في منطقة عمق الوسط والعمق الدفاعي أمام اختراقات لاعبي فلامينجو.

وفي الدقيقة 89 أدرك فلامينجو هدف التعديل بواسطة جاربيل باربوسا (جابي جول) بعد متابعته لتمريرة عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء أرسلها اللاعب دي آراسكايتا.

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وفي الدقيقة 92 عاد جابريل باربوسا ليُسجل هدف قاتل، ذبح به ريفر بليت تمامًا، عندما استغل خطأ مزدوج من قلبي دفاع الفريق الأبيض والأحمر في العمق الدفاعي، ليخطف الكرة ويسددها على الفور في المرمى، ليخلع قميصه فرحًا بهذا الهدف.

وتلقى جابريل باربوسا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع بسبب شجاره مع لاعبي ريفر بليت على خط التماس، واحتجاجه على الحكم التشيلي “فارجاس”.

أهداف مباراة فلامينجو وريفر بليت

هدف ريفر بليت في الدقيقة 13 “رافا بوري”

هدف فلامينجو الأول في الدقيقة 89 “جابريل باربوسا”

هدف فلامينجو الثاني في الدقيقة 92 “جابريل باربوسا”