رياضة | برشلونة يتلقى صدمة جديدة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى صدمة جديدة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة لن يستطيع المشاركة في المباراة المهمة للفريق في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني أمام أتليتكو مدريد.

وأفادت التقارير بأن بوسكيتس تلقى بطاقة صفراء في المباراة التي فاز فيها برشلونة على مضيفه ليجانيس وبذلك سيغيب عن المباراة المقبلة بسبب تراكم البطاقات.

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وأوضحت التقارير أنه سيكون أمام فالفيردي الإعتماد على ثلاثي وسط مكون من دي يونج وفيدال وآرثر أو الدفع بلاعبين آخرين مثل سيرجي روبرتو وراكيتيتش وآلينيا.

وكشف اللاعب الإسباني الدولي سيرجو بوسكيتس نجم خط وسط برشلونة في سبتمبر الماضي عن موعد رحيله من صفوف الفريق الكاتالوني في الفترة المقبلة.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية:"اعلم انني اتقدم في السن ولكن هدفي حاليا هو الفوز بالبطولات مع برشلونة وتحقيق نتائج مميزة مع المنتخب في اليورو وسوف احسن مستقبلي خلال نهاية الموسم الحالي".