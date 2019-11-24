رياضة | نابولي يقرر الاستغناء عن 5 نجوم في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يقرر الاستغناء عن 5 نجوم في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي مستعد للاستغناء عن 5 لاعبين من نجومه في صيف عام 2020 على رأسهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي قرر بيع خماسي الفريق خوسيه كاييخون ودرايس ميرتينز ولورينزو إنسيني وآلان وخاليدو كوليبالي في حال وصول عرضًا مناسبًا لهم.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن قرار رئيس نابولي جاء بعد اتهام الخماسي من قبل دي لورينتيس بإثارة الفوضى داخل الفريق والتمرد ضد النادي ورئيسه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن دي لورينتيس كان قد أمر في وقتٍ سابق بدخول الفريق في معسكر مغلق على خلفية النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرًا إلا أن اللاعبين ضربوا بأومره عرض الحائط وعادو إلى منازلهم.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الثنائي ميرتينز وكاليخون قد يتم بيعهما في يناير المقبل، حيث تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه من المتوقع أن تتهافت معظم الأندية الكبرى في أوروبا على كوليبالي والذي كان هدفًا للعديد منها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.

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وكشفت تقارير صحفية عالمية في الشهر الحالي عن منافسة مانشستر سيتي من أجل ضم السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي والذي تسعى العديد من الأندية الأوروبية العملاقة للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأكد موقع فوت ميركاتو العالمي أن ريال مدريد وضع النجم السنغالي كأحد الأسماء التي يمكن الاعتماد عليها لتعزيز خط دفاع الملكي في الفترة المقبلة.

وأشار الموقع العالمي إلى أن كويبالي ارتبط بالانتقال إلى برشلونة أو بايرن ميونيخ ومن المتوقع أن تتسع تلك القائمة نظراً إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الداخلي داخل الفريق الجنوبي الإيطالي بعد صدام بين دي لاورنتيس والمدرب أنشيلوتي وبعض اللاعبين.

وأفاد الموقع العالمي بأن مانشستر سيتي يرغب في الحصول كوليبالي قبل أن يتعاقد معه ريال مدريد.

وذكر الموقع العالمي أن مانشستر سيتي سيحاول استغلال حالة الاضطراب داخل النادي الإيطالي للتوقيع مع كوليبالي.

وكشف الموقع العالمي أن مانشستر سيتي الذي يدربه بيب جوارديولا يحتاج بشكلٍ كبير إلى تدعيمات في الخط الخلفي نظراً لإصابات جون ستونز وإيميرك لابورت ويرغب جوارديولا في القيام بتعزيزات جديدة للمنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وألمح الموقع العالمي أن كوليبالي كان أحد اللاعبين الذين تمردوا على قرار الرئيس بإدخال الفريق في معسكر مُغلق بعد التعادل مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا لذلك فإن رئيس نابولي سيكون جاهزاً لبيعه مقابل ما لا يقل عن 75 مليون يورو.