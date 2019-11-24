رياضة | نجم ريفير بليت يكشف عن سبب خسارة كأس الليبرتادوريس أمام فلامنجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريفير بليت يكشف عن سبب خسارة كأس الليبرتادوريس أمام فلامنجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إنزو بيريز لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني، عن أسباب الهزيمة من فلامنجو البرازيلي، وخسارة لقب الليبرتادوريس.

وأكد بيريز، أن بأن أخطاء فريقه والمدافعين، هي من منحت اللقب للفريق البرازيلي، بعدما سجلوا هدفين متتاليين في أقل من 3 دقائق.

وأضاف قائد ريفير في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، "الجميع هنا يتحمل الخطأ، نحن لم ننجح ونتمكن من قتل المباراة بإحراز هدف ثانِ، برغم ما قدمناه خلال الشوط الأول والمثالي بالنسبة لنا".

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وتابع: "الشوط الأول كان مثاليًا، قطعنا كل الطرق على المنافس، وضغطنا عليه ولكننا افتقدنا للمسة الأخيرة، أما في الثاني، فكان على النقيض تمامًا ولم تكن هناك ردة فعل من الطرفين، ونحن تركنا الوقت ينتهي، ولم نقتل اللقاء بهدف آخر".

وواصل، "فلامنجو، شعر أننا لا نريد إحراز أهداف أخرى واكتفينا بالهدف الواحد، ووسط استعداداتها الفرحة باللتويج، نجح المنافس في إداراك التعادل، ثم هدف الفوز، كل هذا مر في لمح البصر ولم نتمكن من العودة بسبب ضيق الوقت".

واختتم بيريز، "أرى أن فلامنجو وريفير بليت استحقا اللقب، لأنهما متكافئين للغاية في أشياء كثيرة، ويلعبان بنفس الطريقة، وهنيئًا لهم كأس الليبرتادوريس".

ونجح فلامنجو البرازيلي في تحويل تأخره بهدف وحيد لريفير بليت، سجله الكولومبي رافائيل سانتوس بوري في الدقيقة 15، للفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، في أخر ثلاث دقائق أحرزهما جابرييل باربوسا هداف البطولة برصيد 9 أهداف، بالمباراة التي أقيمت على ملعب المونومنتال بالعاصمة البيروفية ليما.