رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، في تحقيق الفوز على تشيلسي، بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

وأقيمت المباراة على ملعب الاتحاد معقل السيتيزن، مساء أمس السبت في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة عشر والتي شهدت مفاجآت من العيار الثقيل كان أبرزها سقوط إيفرتون على أرضه بهدفين دون رد ضد نوريتش سيتي.

واُفتتحت أمس مباريات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج"، بمواجهات من العيار الثقيل.

وبدأت أولى المباريات بمواجهة توتنهام هوتسبير ضد ويست هام، في أولى مباريات البرتغالي جوزيه مورينيو في قيادة توتنهام، وحسم المواجهة لصالحه بثلاثية مقابل هدفين.

وفاز ليستر سيتي، على برايتون بهدفين دون رد ويستمر في مطاردة ليفربول على صدارة جدول الترتيب، فيما حقق ساوثهامبتون تعادلًا مع نظيره أرسنال بهدفين لكل منهما، ليواصل آرسنال نتائجه المخيبة تحت قيادة آوناي إيمري.

وحقق بيرنلي، فوزًا عريضًا على واتفورد، بثلاثية دون رد، وولفرهامبتون على بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفاجئ نوريتش سيتي، إيفرتون بالفوز عليه في عقر داره بهدفين دون رد.

وواصل ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، أرقامه الجيدة في الدوري، وحقق الفوز على كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومازال ليفربول، يحتفظ بصدارة جدول الترتيب وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وألتقى الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُستكمل مباريات الجولة الثالثة عشر، اليوم الأحد وغدٍ الإثنين، بمواجهات شيفلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد، فيما تنتهي المباريات يوم الإثنين المقبل حينما يحل نيوكاستل ضيفًا على أستون فيلا والمحترف ضمن صفوف المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه.

وواصل مانشستر سيتي مطاردته لمقدمة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثاني وليفربول المتصدر لجدول الترتيب.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية اليوم الأول لمباريات البريميرليج من خلال التقرير الآتي:-

1- ليفربول... 37 نقطة.

2- ليستر سيتي... 29 نقطة.

3- مانشستر سيتي... 28 نقطة.

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4- تشيلسي... 26 نقطة.

5- وولفرهامبتون... 19 نقطة.

6- بيرنلي...18 نقطة.

7- آرسنال... 18 نقطة.

8- شيفلد يونايتد... 17 نقطة.

9- توتنهام... 17 نقطة.

10- مان يونايتد 16نقطة.

11- بورنموث... 16نقطة.

12- برايتون... 15نقطة.

13- كريستال بالاس... 15 نقطة.

14- نيوكاسل... 15نقطة.

15- إيفرتون... 14 نقطة.

16- ويست هام... 13 نقطة.

17- أستون فيلا... 11نقطة.

18- ساوثهامبتون... 11 نقطة.

19- نوريتش سيتي...10نقاط.

20- واتفورد... 8 نقاط.