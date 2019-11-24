رياضة | أحمد رمضان بيكهام يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وعودته للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد رمضان بيكهام يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وعودته للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق لاعب منتخب مصر الأولمبي ووادي دجلة، أحمد رمضان بيكهام، عن إنتقاله من النادي الأهلي إلي دجلة في الوقت السابق.

وصرح بيكهام عبر فضائية "أون سبورت": "عندما كنت لاعبًا في صفوف وادي دجلة كمعار، من الأهلي عرضوا على مسئولي النادي البقاء ضمن صفوف الفريق على سبيل البيع النهائي".

وإختتم نجم المنتخب الأولمبي حديثه: "صفقة انتقالي من الأهلي كان تبادلية من أجل تعاقد الأحمر مع محمد محمود، ومع ذلك أخبرتهم بموافقتي، لأنه طالما النادي الأهلي استغنى عني، فعودتي تعني استمراري ضمن قطاعات الناشئين".

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وأكمل نجم وادي دجلة: "تواجدي ضمن صفوف الناشئين حتى وان كنت في المارد الأحمر، يضعف فرص مشاركتي مع المنتخب الأولمبي، كان اللاعب الذي يشارك في الدرجة الأولى يكون ضمن حسابات شوقي غريب بشكل أكبر".

وتطرق بيكهام للحديث عن إنتقاله للزمالك،: "لا أعلم عن أخبار إنتقالي للزمالك، عنها شيئا ولكن الإحتراف هو الهدف الأول لي، ومن بعده العودة لصفوف الأهلي أو للزمالك، فهذا ما سيحدده المستقبل ".

وكان أحمد رمضان بيكهام قد قدم مستوي قوي مع المنتخب الأولمبي، الذي تأهل لأولمبياد طوكيو 2020، كما حقق لقب بطولة أمم أفريقيا للشباب