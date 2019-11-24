رياضة | موعد مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني اليوم الأحد 24/11/2019 في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني اليوم الأحد 24/11/2019 في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني، لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس أبطال العرب.

ويحل زعيم الثغر ضيفًا مساء اليوم الأحد على نظيره المحرق البحريني، في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس بطل المغرب.

وكان الفريق السكندري، نجح في تحقيق الفوز في ذهاب الدور، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، قبل أسبوعين.

موعد مباراة الاتحاد والمحرق البحريني بالبطولة العربية

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ويستضيف المحرق البحريني نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأحد 24 نوفمبر، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الاتحاد والمحرق البحريني بالبطولة العربية

وتُذاع مباراة المحرق البحريني والاتحاد السكندري، عبر مجموعة قنوات أبوظبي سبورت الإماراتية، على قناة AD SPORTS HD1 الناقل الحصري للبطولة العربية.

وكان الاتحاد السكندري، خاص معسكرًا مغلقًا بالمملكة العربية السعودية، تخلله مباراة ودية ضد الوحدة السعودي، وفاز بهدف دون رد قبل التوجه للبحرين لملاقاة المحرق بالبطولة العربية.