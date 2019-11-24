رياضة | ميسي يكشف عن دور جوارديولا في تحول مسيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن دور جوارديولا في تحول مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة عن دور الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي كان نقطة تحول في مسيرته الكروية.

وقال ميسي في فيلم وثائقي عن مسيرته بعنوان (أصبحت ليونيل) : "تغيير مركزي من الجناح الأيمن إلى رأس الحربة الصريح تحت قيادة بيب جوارديولا، كان نقطة تحول كبيرة".

وأضاف :"لم أواجه صعوبة على الإطلاق في تغيير مركزي لأنني كنت أشارك كمهاجم صريح في فرق الناشئين والشباب".

وتابع :"أول مباراة لي في هذا المركز الجديد كانت ضد ريال مدريد في البرنابيو وهي مواجهة لن أنساها أبدًا".

وأردف قائلا : "اتصل بي جوارديولا وأخبرني أننا سنلعب بشكل مختلف مع ظهوري كرأس حربة صريح لأنه يريد خلق كثافة في وسط الملعب والسيطرة على الكرة".

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واستطرد قائلا : "هذا التغيير كان مفاجأة كبيرة خاصة لريال مدريد لأنهم لم يتوقعوا ذلك، كانت طريقة مختلفة تمامًا عن مبارياتنا طوال الموسم".

وواصل :"قدمت مباراة كبيرة أفضل من صامويل إيتو وهنري، لقد كان انتصارًا تاريخيًا في ملعب المنافس".

وواصل ميسي حديثه قائلا : " نهائي روما عام 2009 أمام مانشستر يونايتد كان أفضل ذكرى في مسيرتي الكروية. الطريقة التي لعب بها الفريق الكتالوني كانت رائعة، قدمنا وقتها موسمًا رائعًا".

وأردف قائلًا :"في 2006، واجهت سوء حظ بإصابتي في دور الثمانية أمام تشيلسي مما تسببت في غيابي لفترة طويلة".

وأوضح "الحقيقة هي أنني لم أستمتع بتلك البطولة كثيرًا كما استمتعت بها في 2009، لأنني كان صغيرًا ولم أدرك فرحة الفوز بلقب مثل دوري أبطال أوروبا".اعترف ميسي بأن الأبوة غيرت حياته، قائلًا وأضاف:"الأسرة بالنسبة لي كل شيء منذ وصول ابني الأول تياجو، لقد غيرت حياتي وطريقة تفكيري ورؤية الأشياء، الآن مع ماتيو لا يزال لدي عائلة مذهلة".

واختتم ميسي تصريحاته قائلاً : "العائلة تحتويني بكل الطرق، أنا أب محظوظ بما يكفي لقضاء الكثير من الوقت مع أبنائي، دائمًا أحاول أن أكون معهم، استمتع بكل لحظة وأن أكون حاضرًا في كل شيء".