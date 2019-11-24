شكرا لقرائتكم نجم المقاولون يجرى أشعة للإطمئنان على إصابته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب أشعة جديدة اليوم الأحد للاطمئنان على وضع التمزق الذي تعرض له لاعب المنتخب الأوليمبي والذي أبعده عن المشاركة مع الفراعنة في أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتي توج بها المنتخب الوطني.

ويعاني طاهر محمد طاهر من تمزق في العضلة الخلفية بمقدار 1 ملي منع صانع ألعاب ذئاب الجبل من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي الذي تمكن من حصد بطولة أمم أفريقيا للشباب وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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وأكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه يشرف على علاج طاهر بشكل يومي منذ تعرضه للاصابة، مشيراً إلى أن العلاج يسير بخطى جيدة وسيجري اللاعب أشعة جديدة اليوم لمعرفة حالة التمزق.

أضاف طبيب المقاولون أنه في حالة التئام التمزق بشكل كامل سيبدأ اللاعب في تدريبات تأهيلية قد تستغرق 3 أسابيع حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق، وفي حالة عدم الالتئام سيتم تأجيل البرنامج التأهيلي مؤقتاً.