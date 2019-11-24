شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي ينهي مواجهة أتلتيكو مدريد وغرناطة في الليجا والان مع التفاصيل

التعادل الإيجابي ينهي مواجهة أتلتيكو مدريد وغرناطة في الليجا الأحد 24 نوفمبر 2019 انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي غرناطة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب لوس كارمينيس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. Advertisements وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني، افتتح رنان لودي، التسجيل لمصلحة أتلتيكو مدريد. وفي الدقيقة 67، تمكن غرناطة من إضافة هدف التعادل عن طريق اللاعب جيرمان سانشيز. بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى النقطة 25 يحتل بها المركز الثالث، بينما يرتفع رصيد غرناطة إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة.

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