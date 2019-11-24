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أهلي جروس يكتسح الفيصلي ويواصل الزحف نحو القمة

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أهلي جروس يكتسح الفيصلي ويواصل الزحف نحو القمة

الأحد 24 نوفمبر 2019

حقق فريق أهلي جدة بقيادة السويسري كريستان جروس فوزاً ثمياً على ضيفه الفيصلي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الجوهرة المشعة”، بإطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بسيطرة أبناء المدرب جروس على منطقة وسط الملعب حيث تواصلت محاولات  الأهلي بحثاً عن إحراز الهدف الأول، وهوا ما تم في الدقيقة 27 من عمر اللقاء ، حيث سجل لاعبو الأهلي الهدف الأول في شباك الفيصلي، من هجمة مرتدة ثم تسديدة من السومة من خارج منطقة الجزاء، ارتدت إلى دجانيني تافاريس الذي سددها بالقدم اليمنى داخل الشباك.

وأضاف لاعبو الأهلي الهدف الثاني في مرمى الفيصلي، بالدقيقة السادسة من عمر الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء أنقذها حارس “العنابي”، وارتدت إلى عبدالباسط هندي الذي سددها لتسكن الشباك.

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إثارة في دقائق المباراة الأخيرة

واشتعلت المباراة في الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، حيث سجل محمد القاسم الهدف الأول لفريق الفيصلي في الدقيقة الرابعة بعد دربكة دفاعية للاعبي الأهلي.

وعاد دجانيني ليسجل الهدف الثاني لنفسه والثالث لفريق الأهلي في مرمى الفيصلي، بالدقيقة 95، بعد استغلاله تمريرة من زميله سعيد المولد.

ترتيب أهلي جدة والفيصلي في الدوري السعودي 

وبهذا الفوز؛ ارتفع رصيد الأهلي إلى 20 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، متساوياً في عدد النقاط مع الهلال صاحب الصدارة والنصر الوصيف، فيما توقف رصيد الفيصلي عند 17 نقطة بالمركز الخامس.

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