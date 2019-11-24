شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: اخترت رمضان صبحي لقيادة المنتخب الأولمبي لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه التقى رمضان صبحي ووكيله نادر شوقي قبل عام من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بعد استبعاده من المنتخب الأول.

أوضح غريب، خلال استضافته في برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة «mbc مصر»، أنه أكد لرمضان أنه مستقبل الكرة المصرية، مضيفًا أن اللاعب تحمل المسؤولية.

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واستطرد غريب قائلا: «اخترت رمضان صبحي لقيادة المنتخب الأولمبي لأنه أقدم لاعب في المنتخب».

وقال شوقي: «في كل المحاضرات كنا نحفز اللاعبين على التضحية والتركيز وإنكار الذات والتعاون مع أجل إسعاد الشعب المصري».