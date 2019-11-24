شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: شاركت في 80% من إنجازات الكرة المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه شارك في 80% من إنجازات الكرة المصرية سواء كلاعب أو مدرب.
وأوضح غريب، خلال استضافته في برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة «mbc مصر»، أن البعض ربط عمله في المنتخب بسبب علاقته مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم السابق.
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