شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يقود إنتر للفوز على تورينو وسط أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل إنتر ميلان ضغطه على يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز مريح 3-صفر على مستضيفه تورينو في طقس سيء السبت.

ومنح هدفا لاوتارو مارتينيز وستيفان دي فري التقدم لفريق المدرب أنطونيو كونتي في الشوط الأول قبل أن يحرز روميلو لوكاكو هدفه العاشر هذا الموسم ليضع النتيجة بعيدا عن متناول صاحب الأرض.

وتأخرت بداية المباراة بالاستاد الأولمبي في تورينو من أجل كسح المياه من الملعب بعد هطول الأمطار بغزارة وواجه اللاعبون صعوبات طيلة المباراة مع استمرار الأمطار وتدهور حالة أرض الملعب.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 34 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن يوفنتوس الذي تغلب 3-1 على مستضيفه أتلانتا في وقت سابق اليوم السبت. ولدى تورينو 14 نقطة في المركز 12.

وأبلغ كونتي محطة دي.ايه.زد.إن التلفزيونية «أكثر ما يسعدني هو الخروج بشباك نظيفة.

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«كان أداء دفاعيا جيدا وهذا مهم للغاية، لأننا ندرك أننا سنسجل إن آجلا أو عاجلا. إذا كنا أكثر تماسكا في الخلف، فإننا سنظهر بصورة جيدة».

ويقدم تورينو تاريخيا اختبارا صعبا لإنتر ودخل المباراة وسجله يخلو من الهزائم في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري ضد عملاق مدينة ميلانو، بما في ذلك انتصاره في آخر مباراتين على أرضه.

لكن فريق المدرب والتر ماتساري نادرا ما بدا أنه يستطيع مواصلة هذا المستوى، ووجد نفسه متأخرا بعد 12 دقيقة عندما انطلق مارتينيز وحيدا أمام المرمى ليسدد في الزاوية السفلى.

وأبلى سلفاتوري سيريجو حارس تورينو بلاء حسنا في إبعاد ضربة رأس من لوكاكو لكن من الركلة الركنية التالية وصلت الكرة إلى دي فري غير المراقب عند الزاوية البعيدة ليضعها في المرمى.

وكان على سمير هاندانوفيتش حارس إنتر أن يظل منتبها وأوقف تسديدة لورينتسو دي سيلفستري من أمام المرمى بيد واحدة في نهاية الشوط الأول.

لكن لوكاكو أكد تفوق إنتر بعد عشر دقائق من الشوط الثاني عندما أطلق تسديدة منخفضة سكنت شباك سيريجو.