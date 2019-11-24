شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يبكي على الهواء: تعرضت لظلم شديد مع المنتخب الأول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بكى شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، خلال استضافته في برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة «mbc مصر»، وذلك أثناء سماعه أغنية «أنا ابن مصر» بصوت الفنان مدحت صالح خلال مداخلة هاتفية.

وخلال اللقاء، أكد غريب أن تلك الأغنية كانت تشعله حماساً عندما يستمع لها، مضيفا أنه فخور بوطنه، لذلك كانت الأغاني الوطنية حافزاً له خلال البطولة القارية.

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وتحدث غريب عن اصطحابه لأولاد الشهيد شريف محمد عمر، ابن شقيقته، إلى ستاد القاهرة لمشاهدة مباريات المنتخب الأولمبي.

وأوضح غريب أنه تعرض لظلم شديد خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية المنتخب الأول.