شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنجو ينهي حلم ريفر بليت في 3 دقائق ويحرز «كأس ليبرتادوريس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز فلامنجو البرازيلي لقب كأس كوبا ليبرتادوريس، السبت، عندما فاز على ريفر بليت الأرجنتيني، في النهائي، بنتيجة 2-1.

وتقدم ريفر عن طريق رفائيل بوري في الدقيقة 14 وبدا في طريقه لإحراز لقبه الخامس في كأس ليبرتادوريس.

لكن باربوسا، المعروف بلقب جابيجول، وضع الكرة في الشباك من مدى قريب قبل دقيقة واحدة على النهاية ثم سدد في المرمى من 15 مترا ليحسم الانتصار للفريق البرازيلي في نهاية مدهشة للمباراة.

ومنح الفوز ثاني لقب لفلامنجو في كأس ليبرتادوريس مما يعني أن النادي البرازيلي سيمثل أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل.

ودخل النادي القادم من ريو دي جانيرو المباراة وهو متقدم قليلا في الترشيحات بعد مسيرة خالية من الهزائم في 26 مباراة.

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لكن في ظل خوضه أول مباراة نهائية في كأس ليبرتادوريس منذ 1981، ظهر فلامنجو بشكل متوتر ونادرا ما بدا أن ريفر سيفرط في تقدمه إذ تفوق تماما على منافسه الأقل خبرة.

غير أن عندما بدا أن المباراة حُسمت بالفعل، ظهر باربوسا قبل دقيقة واحدة على النهاية ليدرك التعادل من مسافة قريبة.

وفي نهاية تشبه انتصار مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة على بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 في برشلونة، انقض المهاجم مرة أخرى على الكرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليسجل هدف الفوز ويشعل احتفالات الجماهير البرازيلية.

وطُرد باربوسا قبل ثوان على صفارة النهاية بعد بطاقة حمراء حصل عليها إكسكييل بالاسيوس لاعب ريفر.

وأقيم النهائي في ليما من مباراة واحدة على ملعب محايد لأول مرة في تاريخ البطولة البالغ 60 عاما.

وكان من المقرر في الأصل إقامة المباراة النهائية في سانتياجو لكن تم نقلها إلى ليما في وقت سابق هذا الشهر بسبب الإضطرابات السياسية في العاصمة التشيلية.

وجاء التغيير بعد عام من نقل إياب النهائي بين ريفر وبوكا جونيورز إلى مدريد بعدما هاجمت جماهير ريفر حافلة بوكا أثناء اقترابها من الاستاد.