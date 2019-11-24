شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصطدم بـ«المحرق» البحرينى فى البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار لا بديل عن الصعود وتأكيد الجدارة، يدخل الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى تحديا عربيا جديدا اليوم الأحد، عندما يواجه فريق المحرق البحرينى فى مباراة العودة بينهما لدور الستة عشرة فى إطار منافسات البطولة العربية، على كأس محمد السادس والتى تقام فى العاصمة البحرينية المنامة. وكان الاتحاد السكندرى قد أعد نفسه جيدا لتلك المواجهة، بخوض معسكر نموذجى فى السعودية، لمده أربعة أيام تخللته مباراة ودية مع الوحدة السعودى، انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف واحد، وخاض الفريق السكندرى مرانه الأخير أمس على ملعب المباراة عقب انتهاء الفريق البحرينى من أداء مرانه على نفس الملعب، فيما تم عقد المؤتمر الصحفى الخاص بكل فريق وسط أجواء طيبة تنم عن العلاقات المتميزة بين مصر والبحرين حكومة وشعبا.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت فى الإسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت، وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3- 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا فى المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2- صفر.