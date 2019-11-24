شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يتحفظ على الدفع بـ«ديانج» أمام «الجونة» رغم تماثله للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها المالى اليو ديانج، لاعب الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، تماثله للشفاء من إصابة العضلة الضامة التى تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده فى التصفيات الإفريقية، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، التى استضافتها القاهرة مؤخرًا، وبات جاهزًا للمشاركة فى المباريات.

Advertisements

ووفقًا للجهاز الطبى للنادى الأهلى، فإن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة فى المباريات من الناحية الطبية، والأمر متروك للجهاز الفنى، بقيادة رينيه فايلر. وعلمت «المصرى اليوم» أن «فايلر» يتحفظ على الدفع باللاعب منذ البداية أمام الجونة، فى المباراة المقررة غدًا، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورى، والتى ستُقام فى الجونة، وأنه أرجأ اتخاذ قراره النهائى بشأن الدفع باللاعب أمام الجونة إلى اللحظات الأخيرة التى ستسبق اللقاء.

وانتظم «ديانج» فى التدريبات الجماعية، بداية من أمس الأول، وظهر بمستوى متميز.

من ناحية أخرى، يؤدى الفريق مرانه الرئيسى، صباح اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الجونة، وبعدها تطير البعثة إلى الغردقة استعدادًا لخوض مباراة الغد، حيث فضل المدير الفنى أداء المران الرئيسى على ملعب التتش بالجزيرة، والاكتفاء بخوض المباراة فقط على ملعب الجونة.