شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال إفريقيا يطالبون «صبحى» بتسهيل احترافهم أوروبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب لاعبو المنتخب الأوليمبى لكرة القدم، الحاصل على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمساعدتهم بتسهيل احترافهم الخارجى، بعد ان تلقى عدد من اللاعبين عروضا من اندية أوروبية عقب تألقهم خلال البطولة.

وشهدت الساعات القليلة التى سبقت مباراة نهائى أمم إفريقيا تحت 23 عاما، التى أقيمت أمس الأول بين المنتخب الأوليمبى وكوت ديفوار، عقد جلسة بين اللاعبين اتفقوا خلالها على مطالبة وزير الرياضة بمساعدتهم فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى فى حالة التتويج بالبطولة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعبين فوضوا رمضان صبحى، قائد الفريق، بالتحدث مع شوقى غريب المدير الفنى، لإقناع الدكتور أشرف صبحى، بالتصدى لمغالاة الأندية خصوصا الزمالك والأهلى، فى مطالبهم المالية، وهو ما يعرقل رغبة اللاعبين فى الاحتراف الخارجى.

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وتلقى رمضان صبحى، قائد الفريق، أحد أبرز اللاعبين خلال البطولة، عرضا جادا من نادى سامبدوريا الايطالى من أجل الاحتراف به بداية من الموسم المقبل، عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، إيطالى الجنسية، الذى تواجد خلال البطولة لمتابعة اللاعبين البارزين فى كافة المنتخبات، ولم يقتصر الأمر على رمضان صبحى فقط، بل تلقى مصطفى محمد، مهاجم الفريق، هداف البطولة، عرضا آخر من نفس الوكيل، من أجل الاحتراف بنادى أودينيزى الإيطالى، وهو الأمر الذى يرحب به اللاعب لكنه يخشى من رفض مسؤولى القلعة البيضاء فى الفترة الحالية، فى ظل تألق اللاعب إضافة لعدم وجود مهاجم مميز للقلعة البيضاء.

يأتى هذا فى الوقت الذى تلقى فيه عبدالرحمن مجدى ومحمد صبحى، عروضا من شركات تسويق أوروبية، ووفقا لأحد اللاعبين، رفض ذكر اسمه، فإن الحارس الصاعد محمد صبحى، أبلغ زملاءه بعدم رغبته فى الاستمرار بالدورى المصرى، وأنه يأمل فى الاحتراف بأوروبا، فى ظل صعوبة الاعتماد عليه بشكل أساسى مع الزمالك، الذى يضم محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمود جنش.

ولفت عبدالرحمن مجدى، خلال الجلسة التى جمعته مع زملائه إلى أنه يمتلك 3 عروض، أحدها من ناد كبير داخل مصر، لكنه لا يرغب فى الاستمرار بالدورى المصرى، وأجرى مجدى اتصالا هاتفيا بأحد المقربين منه، طالبه بإبلاغ مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، بضرورة الموافقة على رحيله فى يناير المقبل، لاسيما أن لاعب الدراويش الصاعد غير مقتنع بالمبالغ المالية التى يتقاضاها مع الدراويش.

فى الوقت نفسه، طلب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، من جهازه المعاون، عدم التحدث فى وسائل الإعلام عن اللاعبين الثلاثة الكبار، الذين سيتم اختيارهم ضمن قائمة المنتخب الأوليمبى المشاركة فى طوكيو، وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد صلاح، نجم ليفربول، هو اللاعب الوحيد الذى تم الاستقرار عليه.