شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو «كاف» للمحكمة الرياضية الدولية بسبب أزمة «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تحريك دعوى رسمية فى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بسبب تعنته فى أزمة مباراة السوبر وإصراره على لعبها فى قطر رغم عدائها لمصر ووجود أزمة سياسية بين البلدين على خلفية رعاية الدوحة للإرهاب ضد القاهرة.

وكلف «منصور» هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، بملف الشكوى وتجهيز كافة الأوراق والمستندات والفيديوهات التى تدعم موقف الزمالك، وتؤكد تعنت الاتحاد الإفريقى واتخاذه موقفًا ضد القلعة البيضاء والذى تكرر أكثر من مرة فى مقدمتها إيقاف رئيس النادى دون سبب وإعادة مباراة جينراسيون السنغالى رغم صحة موقف الزمالك.

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وأكد رئيس الزمالك أنه سيتم التعاقد مع محام دولى متخصص فى مثل هذه الأمور لسرعة تحريك الدعوى فى المحكمة الرياضية والتى سيثبت فيها أن قطر ليست دولة محايدة وأن الزمالك مستعد للعب فى تونس لكنه لم ولن يلعب فى قطر مهما كلف الأمر من عقوبات مالية وفنية وإدارية.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن صبره نفد وأنه سيكشف المستور داخل منظمة كاف، خصوصا أن الاتحاد الدولى لديه العديد من التحفظات على قضايا فساد فى «كاف». من جهة ثانية، ينتظم الفريق فى معسكر مغلق، اليوم الأحد، للمبيت به ليلة مباراته مع إنبى فى بطولة الدورى، والمقررة غدًا الإثنين.

وعقد «ميتشو»، المدير الفنى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق، قبل انطلاق المران أمس، ركز خلالها على أهمية التركيز فى لقاء إنبى وعدم الانشغال بمواجهة مازيمبى فى دور المجموعات الإفريقى للاستمرار فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز. وأكد «ميتشو» فى الوقت نفسه أن نادى الزمالك دائمًا هدفه الحصول على الألقاب لإسعاد جماهيره.