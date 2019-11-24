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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيتي يعود للانتصارات على حساب تشيلسي بهدفين الأحد 24 نوفمبر 2019 الخليج 365 حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا مستحقا على حساب مانشستر سيتي خلال الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، حيث المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

Advertisements أحرز هدفي مانشستر سيتي كلا من كيفين دي بروين ورياض محرز خلال الدقيقة ٢٩ و٣٧ من عمر الشوط الأول، حتى يكتفي تشيلسي بهدف عبر نجولو كانتي. بهذه النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة ٢٨ بالمرتبة الثالثة، بينما تتوقف نقاط البلوز تشيلسي عند ٢٦ المركز الرابع.

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