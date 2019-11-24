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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التعادل الإيجابي ينهي مواجهة أتلتيكو مدريد وغرناطة في الليجا
الأحد 24 نوفمبر 2019
الخليج 365
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي غرناطة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب لوس كارمينيس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.
وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني، افتتح رنان لودي، التسجيل لمصلحة أتلتيكو مدريد.
وفي الدقيقة 67، تمكن غرناطة من إضافة هدف التعادل عن طريق اللاعب جيرمان سانشيز.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى النقطة 25 يحتل بها المركز الثالث، بينما يرتفع رصيد غرناطة إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة.
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