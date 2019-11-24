شكرا لقرائتكم خبر عن «القاطرة» تقفز بالأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

قفز الأهلي للمركز الثالث، بفارق الأهداف عن المتصدر الهلال ووصيفه النصر، بعد فوزه على ضيفه الفيصلي بنتيجة 3/‏1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس (السبت) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفي المحالة، تمكن التعاون من تجاوز مضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

واستطاع حسين عبدالغني ورفاقه تحقيق 3 نقاط غالية، في ليلة حضر الأهلي وغاب جمهوره، بعد فوزهم على منافسهم في جدول الترتيب فريق الفيصلي 3/‏1. سجل للأهلي تفاريس دجانيني (هدفين د:27، 90+5)، وعبدالباسط الهندي (د:45+6)، فيما جاء هدف الفيصلي عن طريق محمد قاسم (د:90+4)، وشهد اللقاء تعرض حارس الأهلي محمد العويس لإصابة خطيرة في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد احتكاكه مع مهاجم الفيصلي ويليام. وبهذه النتيجة صعد الأهلي للمركز الثالث برصيد 20 نقطة، متساوياً مع المتصدر الهلال ووصيفه النصر، ويأتي بعدهما بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 17 في المركز الخامس.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، تخطى التعاون مضيفه ضمك 2/‏1، تقدم التعاون أولاً عن طريق ساندرو مانويل من ركلة جزاء (د:45+1)، وعادل لضمك خورخي فيليبي (د:49)، وفي الوقت بدل الضائع عاد ساندرو مانويل لإحراز هدف الفوز لفريقه التعاون من ركلة جزاء (د:90+7)، وبذلك يقفز التعاون للمركز الرابع رافعاً رصيده إلى 19 نقطة، فيما يقبع ضمك في المركز الـ16 (الأخير) برصيده السابق 4 نقاط.

من جهة ثانية، وبحثاً عن الصدارة يحل النصر وصيف الدوري ضيفاً على الوحدة صاحب المركز السابع عند الساعة 6:20م على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، كما يستضيف الاتفاق صاحب المركز الـ12 مطارده الاتحاد على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 5:30م مساء اليوم (الأحد) ضمن لقاءات الجولة العاشرة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.