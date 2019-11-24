شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يهدد النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بحثاً عن الصدارة يحل فريق النصر وصيف الدوري ضيفاً على فريق الوحدة صاحب المركز السابع عند الساعة 6:20م على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، كما يستضيف الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر مطارده فريق الاتحاد وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 5:30م مساء اليوم (الأحد) ضمن لقاءات الجولة العاشرة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عند الساعة 5:30م وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يلتقي الاتفاق نظيره الاتحاد في لقاء مهم للفريقين اللذين يقعان في مركزين لا يليق بهما، إذ يحتل الاتفاق الترتيب الثاني عشر برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد و5 هزائم وله من الأهداف 13 وعليه 11، ويسعى الفريق للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز مهم يقفز به مركزاً واحداً، والحال ينطبق كذلك على منافسه الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات و6 هزائم وله 13 هدفاً وعليه 15، ويطمح الفريق بأن يكون هذا اللقاء هو الانطلاقة الحقيقية بعد التغييرات الفنية الأخيرة بالتعاقد مع المدرب الهولندي تين كات الذي تمكن من التأهل مع الفريق لدور الثمانية في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال وكذلك لدور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع وعند الساعة 6:20م يدخل فريق الوحدة لقاءه أمام ضيفه النصر وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات متتالية وتعرض لـ4 هزائم، منها اثنتان في بداية الدوري واثنتان في آخر جولتين، وله من الأهداف 10 وعليه مثلها، ويسعى الفريق من خلال لقاء الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية والمحافظة على رقمه القياسي بعدد الانتصارات المتتالية ففي حالة خسارته فإن النصر سيتساوى معه في الرقم القياسي بخمس انتصارات متتالية.

فيما يدخل النصر هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وتمكن هجومه من تسجيل 13 هدفاً فيما يعد دفاعه الأقوى في الدوري إذ لم تهتز شباكه سوى مرتين فقط، ويطمح النصر من خلال لقاء الليلة لانتزاع صدارة الدوري بالفوز أو التعادل على أقل تقدير مستغلاً تأجيل لقاء منافسه الهلال مع العدالة.