شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر متسابقة في الفورمولا إي لـ "الخليج 365" : سعيدة بزيارتي للسعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أكدت لـ«الخليج 365» أصغر متسابقة في سباق الفورمولا إي قريسي قرانثام، والتي تبلغ من العمر عشر سنوات أنها أصغر متسابقة في سباق فورمولا إي بالبحرين وتشكر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على دعوتها للمشاركة في السباق كما تشكر الاتحاد الدولي للسيارات. وتضيف حضرت التدريب في برنامج «girls on track» «بنات على حلبة» الذي ينظمه الاتحاد الدولي في الفورمولا إي بالدرعية أكثر من 200 متدربة سعودية وشاركت بتدريب جزء منهن وكانت ضمن الطاقم.

وتضيف أنها سعيدة بزيارتها الأولى للسعودية وقالت منذ دخلت إلى أرض السعودية وأنا أجد الترحيب من جميع السعوديين، والسعوديون بشوشون بطبيعتهم.

وتتابع: إنها مشاركة في برنامج«girls on track» «بنات على الحلبة» لتعريف البنات السعوديات برياضة السيارات ودورها كمتسابقة وهذا البرنامج منظم من الاتحاد الدولي للسيارات وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وممثلة اللجنة النسائية السعودية في الاتحاد الدولي للسيارات أسيل الحمد هي المشرفة على هذا البرنامج في السعودية والذي تدربت فيه أكثر من 200 سعودية والبرنامج لمن هن أقل من 18 سنة والبرنامج التعريفي يحتوي على تدريب السائقات والطاقم الطبي والإعلامي وتعريفهم برياضة السيارات، كما علمت بأن الاتحاد السعودي للسيارات سيقدم برامج عدة للمتدربات والسائقات السعوديات وختمت بأنها معجبة بالسعودية وما وصلت إليه المتسابقات السعوديات ومنهن ريما الجفالي التي تعد من المحترفات في سباقات الفورمولا.