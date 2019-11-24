شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشهيد كرم ابني بظرف فارغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي فايع (أبها)

لم يفقد أصغر بطل دولي للكاراتيه أحمد الحفظي الأمل في أن يلتفت له اتحاد الكاراتيه في السعودية بعد تنسيقه من نادي الشهيد في محايل عسير بناء على رغبة والده بعد عودته من ألمانيا حاملاً الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه محققاً انتصاراً مشرفاً للرياضة السعودية.

"الخليج 365" التقت سلطان الحفظي والد البطل السعودي أحمد لتسأله عن الأسباب التي دفعته لتنسيق ابنه من نادي الشهيد في محايل عسير بعد تحقيقه للميدالية البرونزية في بطولة العالم ومواقف اتحاد الكاراتيه من إنجاز أحمد، حيث عبّر الحفظي عن أسفه الشديد لتجاهل نادي الشهيد لابنه والتخلي عنه في أصعب الظروف، وأكد أنه سافر بابنه لألمانيا للمشاركة في بطولة الكاراتيه الدولية على حسابه الشخصي وأنه اقترض من صندوق العائلة مبلغاً من المال للمشاركة في هذه البطولة العالمية بعد أن تعهد لهم بإعادة المبلغ المالي على أقساط شهرية، وأضاف، بعد العودة بالميدالية البرونزية دفع النادي لنا نصف قيمة التذكرة 2200 ريال، وكرموا ابني أمام المحافظ بخمسة آلاف ريال إلا أن الظرف الذي تم تسليمه لنا كان فارغاً ! وأكد الحفظي أنه تواصل مع رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أثناء مشاركة ابنه في برنامج تلفزيوني على الـ mbc باعتباره بطلاً للكاراتيه وأن الأمير عبدالعزيز وجهني بالتنسيق مع اتحاد الكاراتيه لعمل برنامج خاص له، ولم يتحقق ذلك، وحينما عدنا من ألمانيا تواصلت مع الأمير عبدالعزيز لأخبره بإنجاز سلطان، إذ بارك لنا هذا الإنجاز ووجه اتحاد الكاراتيه بعمل تكريم يليق به وبإنجازه، وأضاف الحفظي، التقيت رئيس اتحاد الكاراتيه إبراهيم القناص ليس من أجل تكريم سلطان الذي لم يتم، ولكنني طلبت منه تبني الاتحاد لموهبة ابني والعمل على تأهيله بشكل أفضل ولو كلفني الأمر النقل لمدينة الرياض إلاّ أنّ رده كان مخيباً للآمال واعتذر لابني بأن الاتحاد السعودي للكاراتيه لا يملك ميزانية لعمل أي شيء !

واعترف سلطان الحفظي بأنه لن يتخلى عن ابنه وأنه سيبذل له ما يستطيع لمواصلة تميزه في هذه الرياضة، حيث أنشأ له بعد تنسيقه من نادي الشهيد صالة في منزله على قدر إمكاناته المتواضعة وجلب له مدرباً خاصاً يتولى تدريبه وأنه لم يفقد الأمل بعد في وقفات الاتحاد السعودي للكاراتيه وهيئة الرياضة ممثلة في الأمير عبدالعزيز بن تركي الذي كان متجاوباً معه في اتصالاته السابقة ومتابعاً لابنه قبل انشغاله في الأيام الماضية بالعديد من الفعاليات، كما وجه سلطان الحفظي شكره لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لتكريمه ابنه بلقب فخر الوطن خلال الأيام الماضية.