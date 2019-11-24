شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغفور البنغلاديشي لـ "الخليج 365": تنكروا لوفاء ربع قرن.. وأنصفني القضاء السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist600

تسلم البنغلاديشي عبدالغفور مقبول، عامل الملابس بنادي الوحدة في مكة المكرمة مساء (الخميس) الماضي كافة مستحقاته المتأخرة على النادي والتي تتجاوز 114 ألف ريال بعد أسبوع من نشر "الخليج 365" لمعاناته وانتظاره لسنوات عدة دون رواتب.

وقال محاميه قصي الشريف لـ "الخليج 365" إن القضية بدأت قبل عام ولم يبد النادي أي تجاوب مع معاناة موكله ما اضطرنا إلى التقدم لمحكمة التنفيذ التي أصدرت قرارا في رمضان الماضي يقضي بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العمالية بإلزام النادي بدفع مستحقات العامل من رواتب متأخرة ومكافأة نهاية خدمة وإلزامهم كذلك بمبلغ تأشيرة خروج نهائي، ومع ذلك- يقول محامي العامل - لم يبد النادي أي تجاوب وطلبنا من قاضي التنفيذ مخاطبة هيئة الرياضة والنادي نفسه لحسم الأمر ولم يرد أي جواب. وأضاف المحامي قصي الشريف أن موكله البنغلاديشي تلقى اتصالا من النادي يطلب منه المراجعة واستلام مستحقاته واستلمها بالفعل.

وكانت "الخليج 365" نشرت تفاصيل قضية عبدالغفور وإلزام المحكمة العمالية الثانية في مكة المكرمة نادي الوحدة الرياضي بمنحه مستحقاته المتأخرة لأكثر من سبع سنوات. وأصدرت المحكمة حكما بإلزام المدعى عليه بدفع المتأخرات وتسليمه مبالغ أخرى أنفقها لصالح العمل مع مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر طيران.

وعبر عامل ملابس نادي الوحدة عن ارتياحه لصدور قرار القضاء بإنصافه وقال لـ "الخليج 365" إنه عمل في نادي الوحدة لربع قرن وتنقل مع فريقه الكروي لجميع المناطق، ومع ذلك تنكر له النادي ما اضطره إلى رفع دعوى أمام القضاء السعودي الذي أنصفه وأعاد له كل حقوقه. مشيرا إلى أنه سيغادر إلى بلده بتأشيرة خروج نهائي.