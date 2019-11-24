شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتطلع لزعامة «دوري الأبطال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @naeemtamimalhac

سيكون أمام الهلال تحديان جديدان في حال تحقيقه دوري أبطال آسيا، حيث سيتساوى مع نادي بوهانغ الكوري كأكثر فريق حقق البطولة بثلاثة ألقاب، وهو نفس الرقم الذي ينتظر أوراوا الياباني الذي حقق لقبين بالمسمى الجديد، فيما كان لقبا الزعيم بالنسخة القديمة.

وسيعزز الهلال من عدد ألقابه الآسيوية لتصبح 7 ألقاب بمختلف المسميات؛ اثنان منها تحت مسمى كأس الكؤوس، وبطولتان بمسمى السوبر، وثلاثة بمسمى أبطال الدوري.

وسيسعى الأزرق لكسر هيمنة الألقاب الخارجية التي عاندت الفريق طيلة 17 عاما، حيث كان آخر لقب خارجي حققه الفريق كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002 ليفشل بعدها في فك عقدة البطولات الخارجية التي تشمل الخليجية والعربية والآسيوية على الرغم من الوصول لعدة نهائيات، وتحقيقه العديد من البطولات المحلية.