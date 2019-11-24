مكافحة الغياب بشاشات لعرض النهائي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) فيما تشير التوقعات إلى غياب كبير اليوم (الأحد) بين الموظفين بسبب تزامن وقت العمل الرسمي مع نهائي دوري أبطال آسيا، الذي يجمع الهلال مع أوراوا الياباني، سارعت جهات حكومية وخاصة عدة إلى توفير شاشات تلفزيونية وتخصيص قاعات لعرض المباراة، وذلك للحد من ظاهرة الغياب والاستئذان التي من المتوقع أن تكون بنسبة عالية، حيث نشرت تلك الجهات إعلاناتها عبر حساباتها في تويتر، سعياً منها لتحفيز موظفيها على التواجد في مكاتبهم والقيام بأعمالهم، في الوقت الذي يُتوقع أن تكون نسبة الغياب كبيرة بين الموظفين.

فيما تشير التوقعات إلى غياب كبير اليوم (الأحد) بين الموظفين بسبب تزامن وقت العمل الرسمي مع نهائي دوري أبطال آسيا، الذي يجمع الهلال مع أوراوا الياباني، سارعت جهات حكومية وخاصة عدة إلى توفير شاشات تلفزيونية وتخصيص قاعات لعرض المباراة، وذلك للحد من ظاهرة الغياب والاستئذان التي من المتوقع أن تكون بنسبة عالية، حيث نشرت تلك الجهات إعلاناتها عبر حساباتها في تويتر، سعياً منها لتحفيز موظفيها على التواجد في مكاتبهم والقيام بأعمالهم، في الوقت الذي يُتوقع أن تكون نسبة الغياب كبيرة بين الموظفين.

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