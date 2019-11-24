شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد والثعبان والنملة.. قوة هجومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يعوّل الشارع الرياضي بشكل عام، والهلالي على وجه التحديد على الثلاثي الفتاك، والقوة الهجومية المرعبة لأي خط دفاع، وهم: الفرنسي غوميز الملقب بـ«الأسد»، والبيروفي كاريلو «الثعبان»، وأخيراً القصير الإيطالي جيوفينكو «النملة»، حيث يملك ذلك الثلاثي عصا سحرية في فك وتهديد مرمى الخصوم، على طريقتهم الخاصة التي تروق لهم.

الفرنسي غوميز الذي صام عن التهديف بلقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، سيكون أسداً جائعاً، خلال لقاء الإياب كما توقع الكثير من النقاد والجماهير، كون اللاعب يملك حسا تهديفيا كبيرا أمام المرمى، لذلك يأمل في إحراز هدف على أقل تقدير لتأكيد صدارة الهدافين الذي يتربع عليها.

أما البيروفي اندريه كاريلو صاحب هدف الفوز الوحيد بالذهاب، والذي كان أحد أبرز نجوم اللقاء الماضي، يأمل في أن يبتسم له التوفيق ويواصل التهديف في مرمى أوراوا الياباني، لنثر الفرح والسعادة على محيا محبي الأزرق.

وأخيراً النملة الكروية الإيطالية المميزة سبستيان جيوفينكو الذي يملك الحركة وإرباك أي خط دفاعي بالكامل، من ناحية السرعة وقوة التسديد من خارج المنطقة، إضافة إلى إجادته تنفيذ الركلات الثابتة.