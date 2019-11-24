شكرا لقرائتكم خبر عن التيماوي للاعبين: احذروا من الحكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

طالب لاعب فريق الهلال السابق خالد التيماوي زملاءه اللاعبين بعدم التأثر من القرارات التحكيمية، وعدم الانجراف نحو أي قرار، والاكتفاء فقط بالتركيز في المباراة داخل المستطيل الأخضر دون الالتفات للأمور الأخرى حتى لا يستفزهم ويخرجهم عن أجواء اللقاء.

جاء ذلك خلال تغريدة من حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما قال: «إلى أبطالنا المبدعين لاعبي نادي الهلال تعاملوا مع الحكم بحذر في مباراة أوراوا باليابان ولا يستفزكم مهما كان السبب، عليكم تجهيز أنفسكم للمباراة فقط، دعواتي لكم بالتوفيق».