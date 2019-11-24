شكرا لقرائتكم خبر عن النزهان: الابتعاد عن الأخطاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

حذر لاعب فريق الهلال السابق محمد النزهان، زملاءه اللاعبين الذين سيلعبون مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني في طوكيو، من أمرين هما عدم ارتكاب الأخطاء وعدم ترك المساحات للفريق الخصم، وقال لـ "الخليج 365" خلال قراءته الفنية للمواجهة المرتقبة إنه يجب على الفريق الهلالي في حال رغب بالفوز بلقب البطولة عليه طوال اللقاء عدم ارتكاب الأخطاء سواء في التمرير أو في الإعاقات القريبة من منطقة الجزاء وكذالك عدم تباعد اللاعبين مع بعض وترك مساحات كبيرة.

وأضاف النزهان قائلاً يجب على اللاعبين خلال اللقاء التركيز والجدية والقتالية والتكاتف طوال المباراة واللعب كقلب واحد كما حدث في لقاء الذهاب مع اقتناص الفرص وعدم إهدارها واستغلالها بالطريقة المثالية.

وواصل النزهان قراءته الفنية بالقول عدم منح لاعبي أوراوا الثقة بأنفسهم من خلال الاحتفاظ بالكرة وإغلاق المناطق الدفاعية تحسباً لأي هجمة عكسية.

وتمنى النزهان أن يكون التوفيق حليف الهلال وذلك بالظفر بلقب دوري أبطال آسيا والعودة إلى الرياض وهو البطل.