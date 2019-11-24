شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزعيم تطالب بـ«روح الاتحاد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تنتظر الجماهير الهلالية «القوة الزرقاء» من لاعبي فريقها الأول لكرة القدم، انتفاضة قوية وتركيزاً عالياً خلال مواجهة فريق أوراوا اليوم (الأحد) ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا للأندية، ليتم تتويج الزعيم بطلاً للقارة ويؤكد وصوله إلى مونديال كأس العالم للأندية، بعد سنوات طويلة من الانتظار والصبر، خاصة أن لقاء الذهاب في العاصمة (الرياض) انتهى لمصلحة الهلال بهدف نجمه الدولي البيروفي اندريه كاريلو.

ووجه عدد كبير جداً من محبي الزعيم رسالة إلى إدارة النادي والجهازين الفني والإداري، واللاعبين تحديداً بدخول اللقاء وكأن نتيجة الذهاب انتهت لمصلحة أوراوا، ولا بد من التعويض وتعديل النتيجة ومن ثم تحقيق الفوز والتتويج باللقب، مثلما فعل «العميد» نادي الاتحاد عام 2004، عندما واجه في نهائي دوري أبطال آسيا فريق سيونغنام إف سي الكوري الجنوبي، وخسر النمور في جدة بثلاثية مقابل هدف، لكنهم، يوم (الأربعاء) الموافق 1 ديسمبر كانت معركة كروية وليلة اتحادية خالصة، إذ عاد النمور باللقب بعد الفوز على الفريق الكوري بخماسية دون مقابل، وقتها انتفض لاعبو الاتحاد جميعهم، ومن بينهم مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حالياً الكابتن الدولي المعتزل سعود كريري، وأتمت الجماهير مطالبتها بأن يتسلح نجوم الزعيم بـ«روح الاتحاد».