شكرا لقرائتكم خبر عن «WillCome Back Stronger3» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

«WillCome Back Stronger3»، تلك اللافتة التي قامت الجماهير الهلالية برفعها، يوم (الجمعة) الموافق 1 ديسمبر خلال مواجهة فريقهم نظيره الأهلي، ضمن الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت المواجهة زرقاء بهدفين دون مقابل أحرزهما النجم الدولي سالم الدوسري حين ذاك.

وجاء اللقاء مباشرة عقب خسارة الهلال لقب دوري أبطال آسيا للأندية عام 2017، من أمام فريق أوراوا الياباني، عقب انتهاء نتيجة لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وفي موقعة الإياب نجح «الأحمر» بالفوز بهدف دون مقابل عبر مهاجمه السابق سيلفا.

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المفارقة أنه عقب مواجهة أوراوا في الإياب، عاد الزعيم لإكمال مشواره المحلي ضمن مسابقة الدوري السعودي، وواجه الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية ونجح الزعيم في تجاوزه بهدفين دون مقابل.

الصدفة أن لقاء اليوم الذي سيجمع فريقي الهلال وأراوا ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا للأندية 2019 والذي سيقام على ملعب الأخير وبين جماهيره في استاد سايتاما 2002، عقب فراغ «الأزق» من المشاركة الآسيوية سيعود لمواجهة الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن الجولة الحادية عشرة، والأغرب أن اللقاء سيكون يوم (الجمعة).

"الخليج 365" بدورها استعادت ذكريات اللافتة الشهيرة التي قامت الجماهير الهلالية برفعها، خصوصاً بعد خسارة لقبي دوري أبطال آسيا بالنسخة الجديدة عامي 2014-2017، فهل ستتحقق مقولة «Will Come Back Stronger3»، اليوم ويتوج الهلال باللقب القاري بعد غياب دام تسعة عشر عاماً؟.