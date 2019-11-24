شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري يتمنى الأولى «آسيوية» مع الأزرق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)يتمنى النجم الهلالي هتان باهبري أن يحصد أولى البطولات مع الزعيم، منذ انضمامه للكتيبة الزرقاء في الأول من شهر فبراير 2019، إذ يطمح باهبري أن يحقق مع الهلال كأس دوري أبطال آسيا، والتأهل لبطولة أندية العالم القادمة.
يذكر أن باهبري سجل رقماً قياسياً في النسخة الحالية في دوري أبطال آسيا، كأسرع لاعب سجل هدفاً (في الثانية 14 في مرمى فريق العين الإماراتي) ضمن دور المجموعات في البطولة الآسيوية.
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