شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز: آسيا حلمنا.. وبوتيا يرد: هيا يا أسد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تفاعل الإسباني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال «سابقاً»، والوحدة حالياً البرتو بوتيا مع «بوستر» زميله الأسبق مهاجم الهلال وهدافه الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي قام بنشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، إذ علق على صورة نشرها: آسيا هي حلمنا.

وانهالت الردود والتعليقات من قبل الجماهير الهلالية وغيرها من جماهير الأندية الأخرى مطالبينه بتعويض الصيام الذي كان عليه خلال مواجهة الذهاب أمام أوراوا ضمن نهائي دوري أبطال آسيا.

إلى أن وصله التعليق من زميله السابق في الموسم الماضي المدافع الإسباني بوتيا الذي أبى إلاّ أن يضع بصمة تحفيزية وتفاعلية كبيرة مع كتيبة فريقه السابق «الزعيم»، إذ علق قائلاً لغوميز: هيا يا أسد.