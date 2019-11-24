شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال في اليابان.. الكفة متساوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

سيخوض الهلال ثالث لقاء في تاريخه في الأراضي اليابانية بمختلف البطولات، وكانت أول زيارة للهلال للساموراي عام 2000 في ذهاب نهائي السوبر الآسيوي الذي انتهى هلالياً بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل إياباً بالعاصمة الرياض بهدف لمثله.

أما ثاني لقاء فهو إياب نهائي دوري أبطال آسيا قبل عامين ضد فريق أوراوا نفسه الذي انتهى بهدف وحيد للفريق الياباني سجله البرازيلي سيلفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالرياض بهدف لمثله ليحقق الفريق الياباني الكأس.

ويسعى الهلال لتحقيق البطولة الثالثة في تاريخه على مستوى دوري الأبطال والأولى له بالنظام الجديد لأول مرة من الأراضي اليابانية بعد أن سبق وحسم ثلاث بطولات آسيوية بمختلف المسميات ضد الفرق اليابانية في العاصمة الرياض.